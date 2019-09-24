Новости: Криминал и ЧП
Вторник, 24 сентября 2019, 17:02 • Анна Мурашко • 3360
Назначено подготовительное заседание по подозреваемому, который поджег невесту
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Шевченковском районном суде Запорожья завтра состоится подготовительное судебное заседание по делу в отношении подозреваемого в поджоге собственной невесты в Запорожье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Подготовительное судебное заседание назначено на 10:00 25 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате полученных телесных повреждений, 10 сентября 2019 года потерпевшая скончалась в больнице.
Напомним, запорожские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы.
Источник: УНН