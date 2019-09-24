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Внучка Чарли Чаплина снимет документальный фильм о жизни комика

Внучка Чарли Чаплина снимет документальный фильм о жизни комика

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Внучка известного актера и режиссера Чарли Чаплина - Кармен Чаплин планирует снять о своем дедушке документальный фильм под названием "Charlie Chaplin, a Man of the World" (Чарли Чаплин, человек мира - англ.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

"Режиссер и продюсер Кармен Чаплин собирается стать режиссером документального фильма "Чарли Чаплин, человек мира", который раскроет ранее неизвестные грани создателя персонажа Трампа (Маленького бродяги), одного из самых знаковых персонажей кино во всем мире", - говорится в сообщении.

Съемки фильма начнутся в 2020 году. Кроме Кармен Чаплин над созданием киноленты будут работать французский актер Стэн Коппе, еще одна внучка Чаплина - Долорес, кинокомпания Kanaki Films, Atlantic Pictures и организация Wave of Humanity совместно с французским MK2, который владеет правами на фильмы Чаплина.

Напомним, известный американский фильм "Дьявол носит Prada" планируют сделать мюзиклом.

Источник: УНН
Теги: США, кино, документальный фильм
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