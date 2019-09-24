Кандидатом в Совет общественного контроля НАБУ стал подозреваемый в убийстве Бузины

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В список кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины попал подозреваемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько. Соответствующая информация размещена на сайте НАБУ, передает УНН.

Согласно информации на сайте НАБУ, Медведько стал третьим в перечне участников конкурса по избранию состава Совета общественного контроля в сентябре 2019 года.

По данным пресс-службы НАБУ, вчера завершилось голосование за кандидатов в Совет, в котором приняли участие 6145 граждан. Окончательные результаты голосования будут опубликованы на сайте НАБУ 30 сентября.

При этом в пресс-службе Бюро объявили, что Совет общконтроля при НАБУ — это совещательный орган и не является составной НАБУ, которое, соответственно, не может влиять на список кандидатов в совещательный орган.

Напомним, 27 июня 2017 года Прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.