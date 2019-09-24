Калушскую ТЭЦ решили вернуть в госсобственность

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Комиссия в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации при Минюсте решила вернуть Калушскую ТЭЦ в государственную собственность. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в Facebook, передает УНН.

"Комиссией в сфере рассмотрения жалоб с государственной регистрации (при Минюсте) принято решение отменить перерегистрацию Калушской ТЭЦ на нового владельца и вернуть ее в государственную собственность", - сообщил Герус.

Он назвал это хорошей новостью для украинских граждан, ведь предприятие возвращено в государственную собственность.

"Это хорошая новость для шахтеров шахт Львовско-Волынского бассейна, будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта-потребления угля. Это хорошая новость для организаторов попыток вывода Калушской ТЭЦ из госсобственности, потому что за попытку кражи дают меньше лет, чем за завершенное преступление", - добавил Герус.

Ранее представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что после того, как премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своей отставке, на "непрозрачном" заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, экономическая целесообразность такой бесплатной передачи очень сомнительна. В правительстве тогда подтвердили вывод ТЭЦ с госсобственности.