Минцифры назвало проблему для покрытия Украины скоростным интернетом

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Министерстве цифровой трансформации указали, что в Украине нет достоверной информации о реальном покрытии интернетом, поэтому это является определенной проблемой для развития широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры, передает УНН.

"Доступ к широкополосному интернету должен быть за три года на всей территории страны - это одна из целей нового Министерства цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

В то же время в министерстве указали на проблемы в этой сфере.

"До сих пор в Украине нет достоверной информации о реальном покрытии интернетом. Почти половина операторов не предоставляет регулятору статистику по абонентам. Итак, новое Министерство не может принимать взвешенные решения по развитию ШПД, не имея качественных аналитических данных", - отметили в Минцифры.

Как указано, для решения проблемы:

Под эгидой Минцифры создаем рабочую группу, выбираем ответственных лиц;

Определяем текущее покрытие технологическими методами;

Разрабатываем методологию для применения технологической оценки покрытия;

Изучаем возможности обновления статистики и уменьшения количества ее форм;

Будем стимулировать провайдеров предоставлять информацию.

Как результаты в министерстве ожидают "создание интерактивной карты ШПД-покрытия в Украине (от городов - до мельчайших сел); на базе аналитической информации определяем пути решения проблемы - ищем технические и финансовые возможности".

"Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для оценки покрытия наиболее эффективны технологические методы. Именно так в короткие сроки можно провести эту работу. Министерство готово рассматривать максимальное количество таких решений. Поэтому призывает вендоров, провайдеров и операторов присоединяться к рабочей группе", - отметили в Минцифры.

Напомним, в правительстве хотят обеспечить скоростной интернет всем населенным пунктам в ближайшие годы.