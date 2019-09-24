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Netflix показал новый трейлер полнометражного фильма "Путь: Во все тяжкие"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Компания Netflix показала новый трейлер полнометражного фильма, который станет продолжением культового сериала “Во все тяжкие”. Соответствующие видео появилось на YouTube-канале Netflix, передает УНН.

Полнометражный фильм продолжает повествование с последних событий сериала. Трейлер показывает, что в фильме центральным персонажем становится Джесси Пинкман. Он сбегает от неонацистов, которые держали его в рабстве и заставляли производить наркотики. Желаемая свобода не приносит ему освобождения: Джесси скрывается от полиции, похитителей и прошлого. Главный герой пытается понять, как ему жить дальше.

Роль Пинкмана неизменно исполнит Аарон Пол. Кроме него в актерском составе Чарльз Бэйкер и Метт Джонс. Над фильмом работает режисер Винс Гиллиган и продюссер Мелисса Бернштейн. Оба являются частью съёмочной команды сериала “Во все тяжкие”.

Премьера “Путь: Во все тяжкие. Фильм” назначена на 11 октября 2019 года.

Источник: УНН
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