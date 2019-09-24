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Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: полагаю, вы её увидите

Трамп о стенограмме разговора с Зеленским: полагаю, вы её увидите

Дональд Трамп

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во вторник, что “предполагает”, что стенограмма его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским будет опубликована. Об этом он сказал на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт УНН со ссылкой на CNN.

“Когда вы увидите звонок, когда вы увидите стенограмму звонка — которую, я полагаю, вы увидите в какой-то момент — вы поймете”, — сказал Трамп, защищая свой разговор с Зеленским.

“Этот звонок был идеальным. Он не мог быть лучше”, — добавил он.

Трамп также назвал перспективу своего импичмента “смешной” и “охотой на ведьм”, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщал УНН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что не угрожал украинской власти отменить военную помощь, если она не будет расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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