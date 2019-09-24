Глава Миссии МВФ положительно оценил проект Госбюджета на 2020 год

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"(Руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден ред.) положительно оценил разработанный проект Государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ для реализации реформ.

Как сообщал УНН, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета ожидает замечания и предложения народных депутатов к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год до 1 октября.