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Боевые упражнения и стрельбы в Черном море начались учения

Боевые упражнения и стрельбы в Черном море начались учения

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил ВС Украины покинула причальнаую стенкі Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, что будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе", - говорится в сообщении.

Также, экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям.

"Важным этапом станет отработка учения по оказанию помощи аварийному кораблю. В рамках обучения будет смоделирована ситуация, когда корабль (катер) терпит бедствие на воде", - отмечается в сообщении.

Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, что терпит бедствие и находится на поверхности воды.

Напомним, в Вооруженных силах Украины начались стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2019".

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, учения
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