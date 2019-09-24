Создана нейросеть, которая позволяет смешивать все живые существа и объекты в одно изображение

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Создатели портала Ganbreeder, который позволяет смешивать множество изображений, выпустили обновленную версию сервиса Artbreeder. В отличие от предыдущей версии здесь пользователь сможет создать собственного персонажа пейзаж, или что-либо другое, пишет УНН.

На сайте сейчас четыре раздела: “Общее”, “Портрет”, “Альбом” и “Пейзаж”. Для того чтобы приступить к работе, потребуется предварительная регистрация.

В разделе “Портрет”: пользователь может выбрать несколько человек из галереи и объединить их. Все изображения уже были ранее сделанные другими пользователями сервиса, но несмотря на это — полученные результаты выглядят весьма натуралистично. Таким же образом устроены другие разделы: “Пейзаж” и “Альбом”, где, например, можно создать собственную обложку для музыкального альбома.

А вот в разделе “Общее” можно замиксовать совершенно разные изображения: животных, архитектуру, птиц, жуков, одежда, рыб, еду и так далее. Однако, стоит отметить, что находясь в тестовом режиме — такие изображения получаются довольно жуткими.

Стоит напомнить, что искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост.