Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 20:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3945
Версия для печати

Создана нейросеть, которая позволяет смешивать все живые существа и объекты в одно изображение

Создана нейросеть, которая позволяет смешивать все живые существа и объекты в одно изображение

фотогалерея

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Создатели портала Ganbreeder, который позволяет смешивать множество изображений, выпустили обновленную версию сервиса Artbreeder. В отличие от предыдущей версии здесь пользователь сможет создать собственного персонажа пейзаж, или что-либо другое, пишет УНН.

На сайте сейчас четыре раздела: “Общее”, “Портрет”, “Альбом” и “Пейзаж”. Для того чтобы приступить к работе, потребуется предварительная регистрация.

В разделе “Портрет”: пользователь может выбрать несколько человек из галереи и объединить их. Все изображения уже были ранее сделанные другими пользователями сервиса, но несмотря на это — полученные результаты выглядят весьма натуралистично. Таким же образом устроены другие разделы: “Пейзаж” и “Альбом”, где, например, можно создать собственную обложку для музыкального альбома.

А вот в разделе “Общее” можно замиксовать совершенно разные изображения: животных, архитектуру, птиц, жуков, одежда, рыб, еду и так далее. Однако, стоит отметить, что находясь в тестовом режиме — такие изображения получаются довольно жуткими.

Стоит напомнить, что искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост.

Источник: УНН
Теги: технологии
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.