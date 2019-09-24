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Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича

Суд снял арест с "вертолетной площадки" Януковича

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает УНН со ссылкой постановление суда.

Киевский апелляционный суд считает, что прокурор не доказал, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Отмечается, что в уголовном производстве не сообщено о подозрении ни одной лицу, а это, в свою очередь, подтверждает, что в этом деле орган досудебного расследования на данном этапе уголовного производства не собрал достаточной совокупности доказательств, что в той или иной степени доказывали существование обоснованной подозрения в совершении уголовного преступления.

Кроме того, коллегия судей учитывает то, что в судебном заседании апелляционной инстанции прокурор отметил, что актуальность наложения ареста потеряна.

Напомним, вертолетную площадку Януковича официально передали общине Киева.

Как сообщал УНН, 11 октября 2018 года во время заседания тендерного комитета АРМА управляющим активами КВЦ "Парковый" был избран КП "Центр организация дорожного движения", образованное согласно решению Киевского городского совета.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, аресты
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