Россия цинично проигнорировала все резолюции по Крыму - Чубаров

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что ни одна резолюция международных организаций по соблюдению прав крымских татар и этнических украинцев не была выполнена Россией. Об этом он заявил на совещании ОБСЕ в области человеческого измерения в Варшаве, передает УНН со ссылкой на ATR.

"Ни одна резолюция ни ОБСЕ, ни Совета Европы, ни Европарламента, ни ООН по соблюдению прав крымских татар - коренного народа Крыма и этнических украинцев, не говоря уже о требованиях деоккупации захваченного Крыма Российской Федерацией, не просто не выполнены, а цинично проигнорированы. Также, проигнорировано Россией решение международного суда ООН от 19 апреля 2017 года об отмене решения российских оккупационных судов об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремисткой организацией и его запрете", - заявил Чубаров.

По словам Чубарова, главным источником целенаправленного нарушения коллективных прав народа Крыма, а также массовых нарушений прав человека на полуострове является российская оккупация.

"Итак, деоккупация Крыма, восстановлениетерриториальной целостности Украины является одной из главных задач ОБСЕ и других международных организаций", - сказал Чубаров.

Раныше глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что присутствие на ежегодном совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения пророссийских участников из аннексированного Крыма размывает суверенитет Украины.