Зеленский встретился с премьером Италии: говорили о деле Маркива и санкциях против РФ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Во время встречи были затронуты вопросы осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего было отмечено активизацию сотрудничества в инвестиционной сфере.

Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил о проведении большой приватизации в Украине, отметили в Офисе.

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"Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле", - говорится в сообщении.

Также, по информации Офиса, во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлено территориальную целостность и суверенитет Украины.

В сообщении также отмечается, что глава государства поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019.