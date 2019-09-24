ООС: враг девять раз открывал огонь, есть погибший

КИЕВ. 24 сентября. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики девять раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия ... В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Красногоровки по направлению Старомихайловки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Марьинки по направлению Трудовского - с автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя по направлению Украиского - из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Майского по направлению Доломитного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского по направлению Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем, неподалеку Троицкого по направлению Калиновой - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 24 сентября на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный.