В РФ начали монтировать оборудование для изоляции Рунета

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона о постоянной работе российского сегмента интернета (Рунета) закончится в середине октября. Об этом сообщил во вторник журналистам глава ведомства Александр Жаров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать мы будем его, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", - сказал Жаров.

Также он отметил, что завершение тестирования планируется в середине октября.

По его словам, речь идет о проведении теста в одном регионе РФ. Информация, о каком субъект идет речь, не разглашается.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.