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Драка возле дискотеки: солдату дали пять лет тюрьмы за 12 ножевых ранений

Драка возле дискотеки: солдату дали пять лет тюрьмы за 12 ножевых ранений

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Солдат-контрактник, который во время драки возле дискотеки в городе Кобеляки нанес потерпевшему 12 ножевых ранений, приговорен к 5 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"После публичного обвинения военной прокуратуры Полтавского гарнизона солдат-контрактник приговорен к 5 годам лишения свободы. Кобеляцкий районный суд Полтавской области признал военнослужащего ВСУ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, установлено, что ночью 10 февраля 2019 года во время драки возле дискотеки в городе Кобеляки солдат нанес потерпевшему двенадцать ударов предметом с колюще-режущей поверхностью, которые относятся к тяжким телесным повреждениям.

"Кроме заключения, обвиняемый также заплатит за материальный и моральный ущерб. Так, судом удовлетворен гражданский иск военной прокуратуры гарнизона в пользу медучреждения о возмещении 5000 гривен, потраченных на лечение потерпевшего. В то же время частично удовлетворено и гражданский иск самого потерпевшего и обязано нападавшего возместить ему 1400 гривен материального и 100 тыс. гривен морального ущерба", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: суд, солдаты, приговор
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