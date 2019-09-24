Зеленский надеется привлечь НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что визит Североатлантического совета НАТО в Украине будет способствовать более широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом он заявил во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Также во время встречи речь шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины, отметили в Офисе.

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Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Офиса, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

Напомним, ранее Президент Украины встретился на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также Глава государства встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.