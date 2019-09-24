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Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

Гранату нашли в подвале ратуши во Львове

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня, 24 сентября, во Львове во время ремонтных работ в Музее города (пл, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны. Об этом пишет Гал-инфо со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, передает УНН.

"Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса", - говорится в сообщении.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, после обследования обнаруженного объекта - по информации ГСЧС, опасности для работников нет. Работники мэрии вернулись к работе.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, граната
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