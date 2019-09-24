Трамп позволил обнародовать расшифровку своего разговора с Зеленским

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В среду Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Споры о возможном содержании разговора стали предметом политического скандала в США. Ранее СМИ сообщили, что во время разговора Трампа с Зеленским в июле, Трамп мог призвать Зеленского расследовать влияние бывшего вице-президента США, ныне кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - на принятие решений в Украине. Также СМИ сообщили, что в качестве инструмента влияния Трамп мог использовать предоставления Украине помощи. Президент США отверг обвинения в том, что разговор с Зеленским нарушал любые нормы.

"Сейчас я в США, где представляю нашу страну, но я согласовал обнародования завтра полной, вполне рассекреченной расшифровки моей телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы убедитесь, что это был дружеский и вполне надлежащий звонок. Никакого давления, и в отличие от ситуации с Джо Байденом и его сыном - никакого quid pro quo! Это (скандал вокруг возможного содержания разговора между Трампом и Зеленским в СМИ) - не что иное, как продолжение самого и самого разрушительного охоты на ведьм в истории!", - заявил Трамп в Twitter во вторник .

В окружении президента США призывают американские СМИ обратить внимание на факт работы сына Джо Байдена, Хантера в компании украинского бизнесмена Злочевского, влияние Байдена на увольнение генпрокурора Украины Шокина и обстоятельства обнародования в Украине документов, которые касались Пола Манафорта в 2016 году.

Напомним, Зеленский в Нью-Йорке рассказал о надеждах о встрече с Трампом.