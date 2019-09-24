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Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
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Зеленский: перед встречей с Трампом есть еще 10 встреч

Зеленский: перед встречей с Трампом есть еще 10 встреч

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Мы уважаем президента США, но перед встречей с Дональдом Трампом у нас еще 10 встреч. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии “Голосу Америки”, передает УНН.

"Мы уважаем Президента США, но перед встречей с Трампом у нас еще 10 встреч с уважаемыми лидерами других стран", - отметил Зеленский.

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Отвечая на замечание журналиста, что в США сейчас значительная контраверсия, Зеленский отметил: "Ничего, мы ко всему готовы".

Как сообщал УНН, встреча Зеленского и Трампа в пределах 74-й сессии Генассамблеи ООН по апланована на 25 сентября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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