У нас будут очень крутые отношения с США - Зеленский

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине нужна геополитическая и инвестиционная поддержка. Глава государства планирует пригласить в Украину Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом Владимир Зеленский сказал в видеокомментарии относительно своего рабочего визита в США, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Ожидают не просто Президента Украины, самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украину. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, внимание мирового сообщества привлекают и быстрые реформы, которые проводит новая власть, и успехи в возвращении моряков и других граждан, находящихся Россией.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политики в отношении России.

Кроме того, глава государства отметил, что все ожидают его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украине.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украины. Надо верить словам, а глазам", - добавил он.

Глава государства отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

"Поэтому я всех приглашаю. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашение. Как только я говорю" а вы не хотите приехать к нам, в Украину?", Все отвечают - "с удовольствием", - резюмировал Президент.

Напомним, Зеленский надеется привлечь НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.