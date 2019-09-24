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Теннисистка Ястремская одержала вторую победу в рамках турнира в Ухане

Теннисистка Ястремская одержала вторую победу в рамках турнира в Ухане

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Теннисистка Даяна Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в третий раунд турнира категории WTA Premier 5, что продолжается на кортах в Ухане, сообщает УНН.

Во втором раунде 19-летняя одесситка осилила сопротивление американской теннисистки Кристины Макхейл - 6:3, 7:6 (7).

У нашей теннисистки по 5 эйсов и двойных ошибок на подаче при 6 из 9 реализованных брейкпойнтов.

Заметим, что следующей оппоненткой украинки по соревнованиям станет победительница пары Аманда Анисимова - Каролина Плишкова (2).

Источник: УНН
Теги: теннис
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