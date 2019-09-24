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Вторник, 24 сентября 2019, 23:26 • Сергей Куркович • 2400
Теннисистка Ястремская одержала вторую победу в рамках турнира в Ухане
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Теннисистка Даяна Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в третий раунд турнира категории WTA Premier 5, что продолжается на кортах в Ухане, сообщает УНН.
Во втором раунде 19-летняя одесситка осилила сопротивление американской теннисистки Кристины Макхейл - 6:3, 7:6 (7).
У нашей теннисистки по 5 эйсов и двойных ошибок на подаче при 6 из 9 реализованных брейкпойнтов.
Заметим, что следующей оппоненткой украинки по соревнованиям станет победительница пары Аманда Анисимова - Каролина Плишкова (2).
Источник: УНН