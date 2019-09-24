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Макрон похвалил Зеленского и Путина за первые шаги прогресса

Макрон похвалил Зеленского и Путина за первые шаги прогресса

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию выступления Макрона в Twitter.

"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг", — отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. "Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", — добавил он.

Напомним, Путин рассказал Макрона чего ожидает от Украины.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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