МИД ФРГ: Германия не выдает визы владельцам паспортов РФ с Донбасса

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что страна не выдает визы владельцам российских паспортов с Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В ведомстве опровергли информацию о том, что правительство Германии не делает различий между обычными паспортами граждан РФ и теми, которые, согласно указу президента России Владимира Путина, распространяются с апреля 2019 на подконтрольных боевикам территориях Украинской Донбасса.

В немецком дипведомством не знают ни одного случая, когда владельцы таких паспортов получили бы визы. В МИД ФРГ напомнили, что одновременно жители территорий, подконтрольных боевикам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращения с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

В ведомстве также напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлении, принятом на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019. В ней было сказано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений".

В то же время в МИД ФРГ напомнили, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

Также Германия осуждает декреты Президента Российской Федерации об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей.

Напомним, согласно письменному запросу от депутата от Свободной демократической партии (СвДП) Германии Ренаты Альт, правительство Германии не различает обычные российские паспорта и те, которые после указа Владимира Путина начали выдавать жителям восточной Украины. Об этом пишет немецкое издание Bild.