Сборную России по футболу могут не допустить на ЧМ-2022

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Футбольную сборную России могут отстранить от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Всемирное антидопинговое агентство вскоре может признать "РУСАДА" недействительным из-за фальсификации данных. В свою очередь это грозит тем, что Россия будет лишена права на участие во всех международных соревнованиях, которые действуют по кодексу WADA, включая чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры.

Отметим, что у "РУСАДА" есть три недели для объяснения ситуации, в противном случае Российское антидопинговое агентство могут отстранить.

Добавим также, впервые чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в зимний период года - с 21 ноября по 22 декабря. Также турнир пройдет впервые в стране Ближнего Востока, а Доха станет первым городом, который примет игры ЧМ на шести стадионах.