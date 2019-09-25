Бывшего игрока НБА застрелили в 37-летнем возрасте

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Бывший игрок НБА американец Андре Эммет умер в понедельник утром после стрельбы в районе Далласа, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА.

По данным департамента полиции Далласа, около 2:30 утра до Эммета подошли двое неизвестных подозреваемых, когда он сидел в своей машине. Между ними прошла ссора. У подозреваемых был пистолет. Далее последовали выстрелы во время которого жертву застрелили, когда он убегал от подозреваемых.

Эммет был доставлен в местную больницу, где он позже скончался. По словам обозревателя НБА Шемси Чарания, 37-летняя лицо недавно стала отцом.

Примечательно, что 37-летний уроженец Техаса является лучшим бомбардиром Техасского технического университета после четырех выдающихся сезонов под руководством тренера Бобби Найта с 2000 по 2004 год.

Эммет был избран "Сиэтл Суперсоникс" под 35-м пиком на драфте 2004 года и сыграл два сезона в НБА за "Мемфис Гриззлис" и "Нью-Джерси Нетс". Он был дважды участником NBA G League All-Star и выиграл MVP 2014 года в NBA G League All-Star Game. Его профессиональная игровая карьера также включала выступления в Китае, Ливане, Мексике и Пуэрто-Рико.

Добавим, что в последнее время в течение последних двух сезонов Эммет участвовал в "BIG3 League" (лига бывших баскетболистов НБА в формате 3х3) в команде "3's Company" и занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата вместе с Амаре Стадемаером.