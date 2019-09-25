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Среда, 25 сентября 2019, 03:58 • Денис Масликов • 2040
Меркель считает нереальными переговоры между США и Ираном
Ангела Меркель
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данный момент не существует возможности переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом Меркель заявила во вторник, 24 сентября, во время визита на Генассамблею ООН, где провела переговоры с президентами стран Дональдом Трампом и Рухани.
"Я бы приветствовала переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, но этого не произойдет, пока все санкции не будут сняты. Только тогда начнутся переговоры. Я думаю, что это нереально", - заявила Меркель.
Напомним, в МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США.
Источник: УНН