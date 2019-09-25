Сенат требует у Трампа текст жалобы на разговоры с Зеленским

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, что может касаться давления Трампа на Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Резолюция призывает администрацию (президента США) передать жалобу обличителя, и отмечает, что комитеты разведки Сената и Палаты представителей Конгресса США должны иметь возможность оценить эту жалобу в тщательный и беспристрастный способ в рамках соответствующих регуляций и процессов для защиты секретной и конфиденциальной информации", - сообщает издание.

Лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер поддержать резолюцию. С таким же призывом выступил и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

В результате за резолюцию проголосовали все сенаторы. Впрочем, как отмечается, она не имеет обязывающей силы.

"Белый дом до сих пор отказывался передать жалобу обличителя, что только увеличило вопрос к президенту", - отмечает The Hill.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".