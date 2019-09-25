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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/доллар

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На 25 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 сентября установлены на таком уровне:

24.209491 грн за доллар;

26.637703 грн за евро;

0.380020 грн за российский рубль;

30.217580 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 сентября курс всех указанных валют снизился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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