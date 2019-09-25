Новости: Экономика
Среда, 25 сентября 2019, 06:10 • УНН • 4215
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/доллар
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На 25 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 сентября установлены на таком уровне:
24.209491 грн за доллар;
26.637703 грн за евро;
0.380020 грн за российский рубль;
30.217580 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 24 сентября курс всех указанных валют снизился.
Источник: УНН