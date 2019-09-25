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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 25 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 25 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1183.291477 грн;

Серебро - 14.306118 грн,

Платина - 744.105656 грн;

Палладий - 1285.061161 грн.

По сравнению с 24 сентября курс серебра и платины вырос, а золота и палладия снизился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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