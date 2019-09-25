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СМИ: у Зеленского была короткая встреча с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке

СМИ: у Зеленского была короткая встреча с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке

Сергей Лавров

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, - сказал дипломатический источник ТАСС в Нью-Йорке. - Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений".

Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США 23-25 сентября, где встречается на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с руководителями государств и международных организаций.

25 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Владимир Зеленский
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