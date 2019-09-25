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ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

КИЕВ. 25 сентября. УНН. 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;
неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, на Буковине бывший военный реализовывал оружие из района проведения ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, погибшие, раненые, обстрелы, ООС, ОРДЛО
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