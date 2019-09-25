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Мошенник, который присвоил 3 млн грн компании, предстанет перед судом

Мошенник, который присвоил 3 млн грн компании, предстанет перед судом

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Киевской области, который мошенническим способом завладел денежными средствами общества на общую сумму более 3 млн. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры города Киева.

Установлено, что злоумышленник с 2016 года занимался введением бухгалтерского учета указанного общества и пользуясь доверием директора проводил операции с денежными средствами от его имени, применяя сертификаты ключей, содержащих электронную цифровую подпись директора.

Так, мошенник в период времени с октября 2017 года по ноябрь 2018 года, злоупотребляя доверием директора, перечислил со счета общества на собственные счета более 3 000 000 гривен, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

По результатам предварительного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенническое завладение имуществом в особо крупном размере).

Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, полиция, мошенничество
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