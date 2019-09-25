В Украине сегодня до 21 градуса тепла

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Украине в среду, 25 сентября, ожидается погода преимущественно без осадков, на севере и Левобережье ночью сильные заморозки. Воздух днем прогреется местами до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25 сентября без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье днем дождь", - отметили синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на севере страны и Левобережье сильные заморозки 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, на Закарпатье и в южной части 7-11°; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и в южной части 16-21°.

Напомним, 26-27 сентября в Украине, кроме востока, небольшие и умеренные дожди.