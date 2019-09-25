Утром почти все мосты Киева парализовали пробки

КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Жулянской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Героев Сталинграда.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Богатырской, Михаила Ломоносова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Академика Глушкова.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 25 сентября ожидается погода преимущественно без осадков.