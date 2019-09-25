Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 08:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
2250
Версия для печати

Утром почти все мосты Киева парализовали пробки

Утром почти все мосты Киева парализовали пробки

КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Жулянской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Героев Сталинграда.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Богатырской, Михаила Ломоносова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Академика Глушкова.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 25 сентября ожидается погода преимущественно без осадков.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.