Минфин продал облигаций на 13,2 млрд грн

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министерство финансов провело очередной успешный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлек в бюджет 13,2 миллиарда гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"Минфин провел очередной успешный аукцион и снизил ставки заимствований по всем инструментам, сосредоточивая спрос на долгосрочных инструментах. На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 13,2 млрд гривен, большая часть из которых составляли поступления от 5-летних облигаций", - сообщили в министерстве.

Общий объем 5-летних ОВГЗ, как отмечается, достиг 33,9 млрд гривен, что соответствует размеру других стран, включенных в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований.

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Средневзвешенные ставки доходности составляли:

по 6-месячным ОВГЗ - 15,89% (снижение на 25 базисных пунктов (бп));

по 1-летним ОВГЗ - 15,09% (снижение на 20 бп);

по 2-летним ОВГЗ - 15,5% (снижение на 45 бп);

по 5-летним ОВГЗ - 14,75% (снижение на 55 бп).

Напомним, в августе Минфин привлек в бюджет более 1,7 млрд грн на аукционах ОВГЗ.