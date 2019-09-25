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Минфин продал облигаций на 13,2 млрд грн

Минфин продал облигаций на 13,2 млрд грн

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министерство финансов провело очередной успешный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлек в бюджет 13,2 миллиарда гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

"Минфин провел очередной успешный аукцион и снизил ставки заимствований по всем инструментам, сосредоточивая спрос на долгосрочных инструментах. На аукционах ОВГЗ Минфин привлек 13,2 млрд гривен, большая часть из которых составляли поступления от 5-летних облигаций", - сообщили в министерстве.

Общий объем 5-летних ОВГЗ, как отмечается, достиг 33,9 млрд гривен, что соответствует размеру других стран, включенных в международные индексы облигаций в локальных валютах заимствований.

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Средневзвешенные ставки доходности составляли:

  • по 6-месячным ОВГЗ - 15,89% (снижение на 25 базисных пунктов (бп));
  • по 1-летним ОВГЗ - 15,09% (снижение на 20 бп);
  • по 2-летним ОВГЗ - 15,5% (снижение на 45 бп);
  • по 5-летним ОВГЗ - 14,75% (снижение на 55 бп).

Напомним, в августе Минфин привлек в бюджет более 1,7 млрд грн на аукционах ОВГЗ.

Источник: УНН
Теги: бюджет, аукцион, Минфин, облигации, ОВГЗ
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