Сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча Зеленского и Трампа

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В американском городе Нью-Йорк на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 25 сентября, запланирована встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки 23-26 сентября, в частности, для участия в 74-й сессии ГА ООН.

В Нью-Йорке Глава государства уже провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, 25 сентября ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский в Нью-Йорке уже рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом.

Добавим, встреча президентов США и Украины запланирована на фоне скандала о давлении одного лидера на другого.

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Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента Джо Байдена.

После этого Трамп признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Позже Трамп позволил обнародовать расшифровку своего разговора с Зеленским.