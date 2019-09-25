На КПВВ на Донбассе утром в очередях собралось более 200 автомобилей

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Утром в среду, 25 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 220 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/15; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники также отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. В общем через КПВВ последовало 45 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Напомним, на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью начались строительные работы.