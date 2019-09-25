Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 10:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
3240
Версия для печати

АЭС Украины увеличили суточную выработку электроэнергии

АЭС Украины увеличили суточную выработку электроэнергии

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 206,04 млн кВт-ч электроэнергии, что на 0,3% больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"25 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 115-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 48-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 133-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 305-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 700 МВт, РАЭС - 1 840 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.

"За прошедшие сутки, 24 сентября, станциями произведено 206,04 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 23 сентября атомными станциями было произведено 205,47 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.