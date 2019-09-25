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В Киеве при пожаре погибла пожилая женщина

В Киеве при пожаре погибла пожилая женщина

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Соломенском районе столицы в результате пожара в квартире жилого дома погибла женщина 1942 года рождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 24 сентября, в 20:18, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из столичных квартир на 4-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Ереванской, 24, что в Соломенском районе столицы.

По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит однокомнатная квартира. В ходе ликвидации пожара в комнате, где произошло возгорание, было обнаружено тело женщины 1942 года рождения.

В 20:48 пожар был локализован, а в 21:11 - ликвидирован. Из-за сильного задымления, из квартиры этажом выше, были эвакуированы 3 человек: женщина и двое детей (8-ми и 12-ти лет). В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в городе Днепр в заброшенном здании при пожаре погиб человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, гибель, пожары
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