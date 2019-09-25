Один из крупнейших в мире аэропортов открыли в Китае

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был открыт в среду в Пекине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

На открытии второго международного аэропорта в Пекине с терминалом, объявленным крупнейшим в мире, присутствовал президент Китая Си Цзиньпин.

Международный аэропорт Пекина Дасин, построенный менее чем за пять лет, стоимостью 120 миллиардов юаней (17 миллиардов долларов), рассчитан на обслуживание 72 миллионов пассажиров в год.

Главный аэропорт столицы Китая является вторым по загруженности в мире после международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта.

Аэропорт Дасин включает в себя терминал, который считается крупнейшим в мире, на 1 миллион квадратных метров.

Напомним, в курортный город в Турции пустили прямой рейс из Киева.