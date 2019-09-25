За смертельную драку у ночного клуба во Львовской области арестовали мужчину

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для злоумышленника, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине возле ночного клуба, после чего последний скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Полицейские взяли под стражу злоумышленника, который нанес смертельные травмы мужчине возле ночного клуба в Червонограде. Правоохранители сообщили 25-летнему жителю Волынской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит наказание - до десяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел 14 сентября. В полицию обратилась 21-летняя жительница города Червоноград, которая сообщила, что в ночь на 12 сентября в одном из червоноградских ночных клубов ее мужа, 20-летнего местного жителя, избил неизвестный. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

В ходе расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен 25-летний житель Волынской области, который в ту ночь также отдыхал в ночном клубе, где между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Несмотря на усилия медиков, 22 сентября избитый мужчина умер в больнице. Полицейские переквалифицировали уголовное производство и сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Ему грозит наказание - до десяти лет лишения свободы.

Указано, что суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Соломенский районный суд Киева назначил семь лет за решеткой мужчине, который до смерти избил работника ЖКХ.