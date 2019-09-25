Взрыв произошел в полицейском автобусе на юге Турции

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Взрыв бомбы произошел в автобусе турецкой полиции в городе Адана на юге Турции в среду утром, есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters, передает УНН.

В офисе местного губернатора сообщили, что пять человек получили легкие ранения, в том числе один сотрудник полиции.

Раненые были в удовлетворительном состоянии. По факту взрыва было начато расследование, говорится в заявлении администрации губернатора Аданы.

В органах безопасности сообщили, что кареты скорой помощи доставили раненых в больницы в этом районе.

Сразу не было понятно, кто может стоять за атакой.

Напомним, в июле на западе Турции произошел взрыв на химическом заводе.