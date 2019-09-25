Оставленный полицией на дороге после ДТП автобус стал причиной смертельной аварии

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киевской области водитель автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом, который накануне сотрудники полиции оставили на дороге после оформления другого ДТП, начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения полицейскими служебных обязанностей, что привело к ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Выяснено, что 22 сентября текущего года, на автодороге "Киев - Харьков" произошло ДТП, в результате которого произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и пассажирского автобуса. "Во время оформления указанного события сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ОП ГУНП Украины в Киевской области составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому указанные транспортные средства осмотрены, и в соответствии с содержанием протокола, изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении.

"Однако, в результате халатного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служебных обязанностей, пассажирский автобус остался на месте ДТП, при этом не было выставлено никаких аварийных знаков. Такая бездеятельность привела к еще одному ДТП со смертельным исходом", - указали в прокуратуре.

По данным ведомства, 23 сентября водитель автомобиля Mazda, двигаясь по этой автодороге, совершил наезд на упомянутый пассажирский автобус, который после оформления ДТП сотрудники полиции оставили в левой полосе движения. От полученных травм водитель автомобиля Mazda погиб на месте происшествия.

"Учитывая изложенное, Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Уголовное производство направлено в ГБР для дальнейшего осуществления досудебного следствия", - добавили в прокуратуре.

Напомним, масштабное ДТП под Киевом произошло из-за задымленности на дороге.