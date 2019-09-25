Североатлантический совет привезет в Киев отчет о предоставленной Украине помощи НАТО

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Североатлантический совет планирует представить во время визита в Киев в октябре Оценку выполнения Комплексного пакета помощи НАТО для страны. Об этом говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Twitter, передает УНН.

"В штаб-квартире НАТО состоялось заседание, посвященное подготовке Оценки выполнения Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, которая будет представлена в ходе визита Североатлантического совета НАТО в Украине в октябре этого года", - указали в миссии.

Напомним, ранее вице-премьер Кулеба рассказал об ожиданиях от визита Североатлантического совета в Киев.

Североатлантический совет НАТО посетит Киев в период с 30 по 31 октября.