В Минздраве проверяют эффективность работы всех сотрудников

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком. Об этом заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Это приказ государственного секретаря Артема Янчука под номером 1961, который был подписан еще вчера, об аудите и оценке всех сотрудников Министерства", - отметил Раимов.

По его словам, основанием для проведения аудита стали факты неэффективной работы отдельных сотрудников и департаментов. В частности, как пояснил советник, основанием для проведения аудита стал скандал, вызванный подготовленным для подписи министра документом, который был переведен с английского с помощью электронного переводчика со ссылкой на американские протоколы.

При этом он добавил, что оценивание проводит внутренняя служба аудита Минздрава по прозрачным критериям. По результатам аудита работать в ведомстве останутся лучшие.

В то же время, он опроверг информацию о том, что на сотрудников оказывается давление, и их с задержкой пропускали сегодня на работу в здание Минздрава.

Напомним, Минздрав начал аудит Охматдета, медзакупок и Центра эндокринной системы.