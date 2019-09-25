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Правительство назначило Авакову шестерых замов: в списке Геращенко

Правительство назначило Авакову шестерых замов: в списке Геращенко

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правительство сегодня назначило шестерых заместителей министра внутренних дел Украины, среди них, в частности, и Антон Геращенко. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел. Соответствующее решение было принято сегодня, 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой. Заместителями - Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Украины Арсений Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции, а также назначил двух новых.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Кабмин
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