Боевики в Донбассе спамят смс-сообщениями с целью психологического воздействия - разведка

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Для усиления их эффективности оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и населения”, — сообщил Дмитрий Гуцуляк.

Указанное связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий.

Так, попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября этого года) в городе Луганск были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения.

Напомним, командование вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.