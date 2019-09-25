Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 15:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
22425
Версия для печати

Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня правительство назначило Вадима Гончаренко исполняющим обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Исполняющим обязанности главы Госгеокадастра назначен Вадим Гончаренко", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что до конца текущего года правительство должно осуществить полную кадровую перезагрузку нескольких структур - в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Источник: УНН
Теги: правительство, назначения, Госгеокадастр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.