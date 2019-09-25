Кабмин назначил временного руководителя Госгеокадастра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня правительство назначило Вадима Гончаренко исполняющим обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Исполняющим обязанности главы Госгеокадастра назначен Вадим Гончаренко", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что до конца текущего года правительство должно осуществить полную кадровую перезагрузку нескольких структур - в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции.