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Правительство уволил и.о. Председателя Гослесагентства Владимира Бондаря

Правительство уволил и.о. Председателя Гослесагентства Владимира Бондаря

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабмин сегодня уволил с должности исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

“Освобожденный исполняющий обязанности Председателя Гослесагентства Владимир Бондарь и объявлен конкурс на эту должность”, — говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября 2017 года Председатель государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич подала заявление на увольнение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Гослесагентство
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